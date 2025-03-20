◆イースタン・リーグＤｅＮＡ―巨人（２０日・横須賀）巨人のフリアン・ティマ外野手が２戦連続の打点をマークした。イースタン・ＤｅＮＡ戦に「４番・一塁」で先発出場。１点リードの５回無死一、三塁で相手の３番手・ディアスに対すると、カウント１―１から内角高めの直球を捉えて三塁線を鋭く破る適時二塁打とした。１９日の同戦では、７回に左前適時打を放って１イニング１０得点の猛攻に貢献。これで１５日のイース