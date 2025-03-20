◆第９７回センバツ高校野球大会第３日▽１回戦壱岐―東洋大姫路（２０日・甲子園）２１世紀枠で春夏通じて甲子園初出場の壱岐（長崎）が初回、２点を先制。満員に膨れあがった聖地に大歓声が沸き上がった。１回裏、東洋大姫路（兵庫）の今大会注目の好投手・阪下漣（３年）の立ち上がりを攻略。先頭から２者連続四球に犠打で１死二、三塁のチャンスをつくり、２死から５番の山口廉斗内野手（３年）が右前に運び、２者が生