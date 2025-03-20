香川ファイブアローズ 男子プロバスケットボールBリーグの理事会は19日、2025‐26シーズンのクラブライセンスの第1回判定結果を発表しました。香川ファイブアローズにはB2リーグに参加できる「B2ライセンス」が交付されました。 現在B3で戦う香川ファイブアローズの2024‐25シーズンの成績は17日現在、33勝9敗で3位につけ、2シーズン連続となるプレーオフ進出