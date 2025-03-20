大規模な山林火災に見舞われた岩手県大船渡市で、被災者が入居する仮設住宅の建設が始まりました。県は大船渡市からの要請を受けて、三陸町綾里地区に30戸、赤崎町蛸ノ浦地区に10戸の応急仮設住宅を建設します。建設工事は19日から始まり、仮設住宅が建てられる旧綾里中学校のグラウンドでは、作業に必要な道を作るために砂利を敷く作業が行われていました。今回の山林火災では、全壊した76棟を含む102棟の住宅被害が出ていて、19