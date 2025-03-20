3月頃になると川の土手などに頭を出し、春の訪れを知らせてくれるつくし。【写真】のんさんおススメ！つくしの卵とじ今、SNSではそんなつくしに関する心温まるエピソードが大きな注目を集めている。「河川敷でつくし採ってたら、通りすがりの人に『あら、若いのにつくし採ってるの？』『私なんか50年前に食べたっきりよ。あの頃はまだ恐竜と一緒に食べてたかしら』『卵とじが美味しいわよ』『春を教えてくれてありがとう！』と感謝