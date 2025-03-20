4月スタートの日曜劇場『キャスター』毎週日曜よる９時主演・阿部寛日曜劇場『キャスター』。永野芽郁、道枝駿佑出演の完全オリジナルストーリーだ。“世の中を動かすのは真実！”という信念の男・進藤壮一（阿部寛）は、公共放送で社会部の記者として１５年間キャリアを積み、その後報道番組のキャスターを務めていたが、民放テレビ局JBNの会長・国定義雄（高橋英樹）に引き抜かれ、視聴率低迷にあえぐ報道番組「ニュースゲート」