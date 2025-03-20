実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が20日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「カブアンド」をめぐり、実業家・前澤友作氏（49）にある提言をした。連日、自身が展開する新サービス「カブアンド」に関する投稿を続けている前澤氏。一部で批判的なコメントも寄せられているが「前澤友作が詐欺師だったかどうかの答え合わせは1〜2年後に」と返していた。これに、ひろゆき氏は「カブアンドが上場しなかった場合に、どう