◇第97回選抜高校野球大会第3日1回戦東洋大姫路―壱岐（2025年3月20日甲子園）東洋大姫路は最速147キロ右腕、阪下漣投手（3年）が1回でマウンドを降りた。1回にいきなり2死球を与え、2死二、三塁から2点タイムリーを許した。阪下は昨秋12試合に登板し、9完投（うち3完封）とエースの働きぶり。17年ぶり近畿大会優勝に貢献した。阪下はこの日、1回打者6人に23球を投げて1安打2死球で2失点。2回からは2番手の木下鷹