令和の正装＜３＞ファッションが自由で多様になった現代でも、プロトコル（国際儀礼）やドレスコードは失われたわけではない。令和の「正装」を紹介しながら、今あらためてフォーマルな装いの伝統と意味を考える。スカート合わせでエレガントな雰囲気に春は卒業式や入学・入社式など、きちんとした装いが求められる季節。上下が同じ布地で作られた「スーツ」は男女ともにフォーマルウェアの基本の一つだ。女性の服では上がジャ