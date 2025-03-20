【ソウル聯合ニュース】韓国のヘルスアンドビューティーストア、ＣＪオリーブヤングは２０日、海外向けネット通販のグローバルモールで今月１〜７日に行ったセールの売上高が前年比１０７％増加したと発表した。グローバルモールは１５０カ国・地域からオリーブヤングの商品１万種以上を購入でき、会員数は昨年末時点で２４６万人に上る。日本では３９００円以上、米国などその他の地域では６０ドル（約８９００円）以上購入す