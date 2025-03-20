フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国BLドラマ『秘密の間柄』を21日0時から全8話一挙独占配信する。『秘密の間柄』このドラマは、韓国をはじめ米国、日本を含む6カ国で話題を集め、累計1.7億PV数を達成した世界的に人気のKAKAO WEBTOONが原作。総合コンテンツスタジオ・PLAYLIST、カカオエンターテイメント、フジテレビの共同制作で実現した。製作陣には、『少年飛行』『あなたの味』を執筆したチョン・スユン作家がクリエ