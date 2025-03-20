元フジテレビでフリーアナウンサーの久慈暁子さん（30）が2025年3月14日、自身のインスタグラムを更新し、おでこ全開でタコスをほおばる「お茶目」なショットを披露した。「お家でfish tacos」久慈さんは、絵文字を添えて、「お家でfish tacos」と書き出し、タコスを食べるショットを投稿。「メキシカン結構好き」といい、「中は鱈のフライ、キャベツ、アボカド、トマト、玉ねぎ、パクチー」とコメントを添えていた。インスタグラ