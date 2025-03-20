【動画】中村敬斗 インタビュー｜https://youtu.be/U3aFk_br-34 北中米ワールドカップアジア最終予選を首位独走中の日本代表。 第7戦のバーレーンに勝利すれば、開催国のアメリカ・カナダ・メキシコを除いて世界最速でW杯の出場権を獲得できる。 8大会連続8度目のW杯出場へ王手をかけた日本代表選手へのインタビューをお聞きください。 【FIFAワールドカップ26 アジア最終予選（3次予選