１３日、管轄エリアの企業を訪問調査する黄埔税関所属東莞税関の職員。（東莞＝新華社配信）【新華社広州3月20日】中国広東省の黄埔税関がこのほど発表した1〜2月の東莞市の貿易額は昨年同期比21.7％増の2283億8千万元（1元＝約21円）だった。うち輸出額は12.6％増の1385億3千万元、輸入額は39.0％増の898億5千万元となった。（記者/壮錦）