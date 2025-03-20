◆ウエスタン・リーグ阪神―ソフトバンク（２０日・ＳＧＬ）阪神の高卒２年目・山田脩也内野手が、記念すべき新球場１号をマークした。１点リードの５回。先頭で巨人から移籍した伊藤の１４２キロ直球を迷いなく振り抜き、左翼ポール際に運んだ。山田にとってはプロ初本塁打でもあるメモリアルアーチ。“虎のプリンス”がファンを沸かせた。