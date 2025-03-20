【ＮＺ】 実質ＧＤＰ（2024年 第4四半期）06:45 結果0.7% 予想0.4%前回-1.1%（-1.0%から修正）（前期比) 結果-1.1% 予想-1.4%前回-1.1%（-1.5%から修正）（前年比) 【豪州】 雇用統計（2月）09:30 結果-5.28万人 予想3.2万人前回3.05万人（4.4万人から修正）（雇用者数) 結果4.1% 予想4.1%前回4.1%（失業率) 結果-3.57万人 予想N/A前回3.7万人（5.41万人から修正）（正規