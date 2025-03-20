栃木県日光市の名所“いろは坂”で16日正午頃、4台の車が次々と逆走する異常事態が発生した。撮影者は目を疑う光景に驚きながらも、警察に通報。警察によると、この日だけで逆走に関する通報が4件あり、駆け付けた警察官も逆走車と鉢合わせしたという。警察は法令違反の逆走を検挙していく方針だ。“いろは坂”で4台連続逆走…撮影者も仰天真っ白な雪化粧となった栃木県日光市の名所、“いろは坂”で16日正午頃、撮影者は警察に通