「間食しない！」と決めても、すぐ三日坊主に終わるのはなぜ？（写真：EKAKI / PIXTA）200万ダウンロードを超える習慣化アプリの開発者で、『継続する技術』の著者・戸田大介さんは、「元・筋金入りの三日坊主」だという。自身の経験も踏まえつつ、戸田さんはアプリの開発過程やユーザーの行動データから、「継続する」ためにシンプルだけれど大切な原則を分析。「すごく目標を下げる」「動けるときに思い出す」「例外を設けない」