県内は21日から気温が上昇し、春の陽気となる見込みです。新潟地方気象台が20日に発表した1か月予報によりますと向こう1か月は暖かい空気が流れ込みやすい時期があるため、気温は平年並か高く、特に、期間のはじめはかなり高くなる見込みです。気象台の2週間気温予報では、新潟の気温は21日以降上昇する見込みで月末にかけて4月中旬から5月中旬並みの暖かさとなる日がある見込みです。【新潟市中央区の気温予想】21日（金）14℃2