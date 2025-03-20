Xユーザーの「育児ブリ.」さんは、「風の谷のナウシカ」に登場する巨神兵をハンバーグにしてしまいました。巨神兵は宮崎駿さんの名作「風の谷のナウシカ」に登場する、巨大人型人工生命体です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】作中では過去に世界を焼き払ったとされるほか、「焼き払え！」の命令を受けて口からビームを放つなど、どちらかと言えば焼く側のイメージが強い存在ですが……。しかし育児ブリ.