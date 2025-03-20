（台北中央社）公共放送の公共テレビ（公視）は19日、日本や欧州、台湾のメディア業界の専門家を集め、偽情報対策について話し合うセミナーを開催した。出席者は、偽情報が拡散されている状況やそれぞれが実施している対策を分かち合った。非政府組織、台湾人工知能実験室の杜奕瑾氏は、海外で偽情報の拡散が深刻になっているとし、主に中国、インド、台湾の間で拡散されていると指摘。一つの偽情報の誤りを暴くと、事実確認済みの