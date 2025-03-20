グルーブは、「母の日」に特化した情報メディアサイト「母の日.me」で758人を対象に「母の日に関する意識調査」を実施した。●お花以外のギフト化が理由の一つ調査では、調査対象者に「母の日に贈るギフトは、いつ頃に決めたか」を尋ねたところ、「4月中には決める」が26.8％で最も多く、母の日まで2カ月前の「3月中には決める」（4.7％）という回答もみられ、早めに母の日に贈るギフトを決める人が多いことが明らかになってい