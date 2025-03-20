女子ゴルフの今季第2戦Vポイント×SMBCレディースは21日から3日間、千葉・紫CCすみれCで開催される。米ツアーを主戦場とする日本ツアー6勝の渋野日向子（26＝サントリー）は20日、練習ラウンドを行い最終調整した。勝みなみ、木下彩とアウト9ホールを回った渋野は「むずい。難しすぎる。どうしましょうか。イーブンで回るのも難しそう。アンダーが出たら万々歳」と苦笑いを浮かべた。今年はここまで米ツアー3試合に出場しな