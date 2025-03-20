初めてであろう人生の転機２月のある夕暮れ時。最寄り駅からの帰宅中、いつもの五叉路に差し掛かった。信号機のない小さな五叉路。そこでランドセルを背負った二人の男の子が、「じゃあなー！」「また明日なー！」「バイバーイ！」と元気よく言い合い、お互いクルッと背を向け、反対方向に歩き始めた。二人とも小学３年生くらいだった。そのうちの一人が私の横を通り過ぎる時、「あっ……」と何かを思い出したように小さな声で呟き