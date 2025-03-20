（20日、第97回選抜高校野球大会1回戦山梨学院5―1天理）山梨学院―天理二回裏天理2死二、三塁、赤埴を中飛に打ち取り声を出す投手津島=白井伸洋撮影◎…山梨学院の積極策が実ったのは四回。1死一塁からのヒットエンドランが野選を誘い、2死二、三塁に。8番鳴海柚萊が左中間を破る逆転適時二塁打を放った。天理は序盤にバント失敗が続き、相手の制球の乱れにつけこめなかった。▼山梨勢と奈良勢が選抜大会で初対戦