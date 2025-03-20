【モデルプレス＝2025/03/20】俳優の阿部寛が主演を務める4月スタートTBS日曜劇場「キャスター」（毎週日曜よる9時）より、新たな出演キャストが発表された。【写真】ヒコロヒー、イケメン男性との交際報道の真相◆北大路欣也・ヒコロヒーら、日曜劇場「キャスター」新たなキャスト発表このたび、真実を追い求める進藤の前に立ちはだかる内閣官房長官・羽生剛役で北大路欣也の出演が決定。北大路はこれまでにも「華麗なる一族」や