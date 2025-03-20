【モデルプレス＝2025/03/20】Travis Japanの全国ネット初冠番組となるフジテレビ系「お掃除で日本を学ぶ Travis Japanの蔵ピカ」（3月28日23時40分〜24時40分）の放送が決定した。【写真】Travis Japan宮近海斗、葵わかなをバックハグ◆「お掃除で日本を学ぶ Travis Japanの蔵ピカ」放送決定同番組は、Travis Japanが片付けに困っている“蔵”をお持ちの方の所へ訪問。蔵の大掃除をお手伝いする中で、出てくる“お宝”や“不用品