カブス・鈴木、東京シリーズは2試合とも無安打【MLB】ドジャース 6ー3 カブス（19日・東京ドーム）ほろ苦い“凱旋”となった。カブスの鈴木誠也外野手は19日、東京ドームで行われたドジャース戦に「2番・DH」で先発出場。1四球を選んだものの4打数無安打3三振に終わった。現役時代にヤクルト、阪神など4球団で捕手として活躍した野球評論家・野口寿浩氏は「去年までの誠也の姿じゃなかった」と東京シリーズの独特のムードが与え