◆第９７回センバツ高校野球大会第３日▽１回戦山梨学院５―１天理（２０日・甲子園）３年ぶり２７度目の出場となった天理（奈良）は山梨学院に逆転負けを喫した。勝てば、甲子園通算８０勝だったが、節目の勝利を逃した。先発したエース・下坊大陸（りく、３年）は走者を背負いながらも、無失点に抑える投球。昨年１月に就任した藤原忠理監督（５９）が掲げる「守り勝つ野球」を徹底し、流れを呼び込んだ。３回１死から