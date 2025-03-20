◇イースタンリーグDeNA―巨人（2025年3月20日横須賀）巨人・田中将がDeNAとの2軍戦に先発。4回を投げ7安打されながらも1失点にまとめた。開幕へ向け、順調な仕上がりを見せている。初回から1死満塁のピンチを招くなど毎回走者を背負ったが失点は3回の1点のみ。今季最速タイ145キロを計測した直球と、多彩な変化球を組み合わせる投球術で最少失点でしのいだ。田中将は当初、日曜を任される予定だったがチーム事情で木