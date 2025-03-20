7人組グループ・Travis Japanが、28日にフジテレビ系で放送される特別番組『お掃除で日本を学ぶTravis Japanの蔵ピカ』（後11：40）に出演する。グループとして初の全国ネット冠番組として、片付けに困っている“蔵”を所有している家をメンバーが訪問。蔵の大掃除を手伝うなかで、出てくる“お宝”や“不用品”を鑑定する。【動画】Travis Japanの主題歌入り『たべっ子どうぶつ』予告今回、Travis Japanが訪れたのは、栃木