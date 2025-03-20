モデルで女優の藤田ニコル（27）が20日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。ブレイクのきっかけを振り返った。「12歳からスタート、だから芸歴15年目」と自身の半生を回想。パーソナリティーの「パンサー」向井慧から、木曜パートナーの横澤夏子と同期であることが伝えられると「芦田愛菜ちゃんもいます」と明かした。続けて「テレビも10年目でした」と話す藤田に、向井から「きっかけは？