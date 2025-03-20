俳優の阿部寛が主演を務める、4月スタートのTBS系日曜劇場『キャスター』（毎週日曜後9：00）の追加キャストとして、俳優・北大路欣也、加藤晴彦、ヒコロヒー、堀越麗禾（市川ぼたん）、加治将樹、谷田歩、内村遥、馬場律樹といった個性豊かなキャストの出演が決定した。【写真多数】豪華追加キャストを一挙紹介！本作は完全オリジナルストーリー。テレビ局の報道番組「ニュースゲート」を舞台に、“世の中を動かすのは真