「ウエスタン、阪神−ソフトバンク」（２０日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）約１カ月ぶりの実戦登板となった阪神のジェレミー・ビーズリー投手（２９）が先発し、４回２安打無失点だった。初回、先頭の石見にこの日最速となる１５３キロを記録し、粘られたが最後は見逃し三振を奪った。今宮には左前打を許したが笹川を右飛、広瀬を１５３キロの空振り三振に仕留めた。二回は重松に中前打とされたが、佐藤直と牧原巧を２者連