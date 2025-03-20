静岡県警は19日、2024年1年間の特殊詐欺被害の現状について発表しました。特に警察など捜査機関をかたる詐欺が急増していて、全体の被害額はおよそ16億円に上ります。県警によりますと2024年1年間の特殊詐欺の被害件数は383件で被害額はおよそ16億円余りと前の年から倍増しています。特に被害の多いのは「オレオレ詐欺」で237件、被害額は約10億7736万円とおよそ6割を占めています。県警はその背景として、警察など捜査機関をかた