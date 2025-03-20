日本航空（JAL）は、2025年3月期通期連結業績予想を修正した。売上収益は1兆8,400億円（前回発表比900億円減）で、財務・法人所得税前利益（EBIT）は1,700億円、当期利益は1,000億円を据え置いている。期末配当は40円を予想している。2026年3月期通期連結業績は、売上収益が1兆9,770億円、EBITが2,000億円、当期利益が1,150億円の増収増益を見込んでいる。配当は中間配当46円、期末配当46円を想定している。前提条件はドバイ原油が