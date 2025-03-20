「ウエスタン、阪神−ソフトバンク」（２０日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神・山田脩也内野手（１９）が“プロ初本塁打”となるウエスタン１号を放った。高卒２年目での初アーチは、３月１日に開場した阪神の２軍新球場「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」での初本塁打にもなった。１点リードの五回無死。右腕の伊藤の初球、内角への１４２キロ直球を捉えた。左翼のポール際へと運ぶと、スタンドは大盛り上がり。大歓声を浴びな