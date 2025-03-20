日本代表FW古橋亨梧のレンヌ移籍後、新エースとしてチームを牽引する前田大然。今季は合計28得点を決め、スコットランドの年間最優秀選手の有力候補としても挙げられている。セルティックとは2027年夏まで契約が残っている前田だが、同じく日本人の古橋が移籍したという事情もあり、現地サポーターの心中は穏やかではないようだ。スコットランドメディア『THE CELTIC WAY』によると、今後の去就について問われた前田は「よく分かり