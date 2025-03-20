「イースタン、ＤｅＮＡ−巨人」（２０日、横須賀スタジアム）楽天を昨季限りで退団し巨人に新加入した田中将大投手（３６）が先発し、４回を７安打１失点。これで移籍後の実戦はオープン戦３試合とこの日で計１０回を２失点となった。「対左によく打たれてしまった。四球も。苦しんだが、ゲームの中でなんとか１失点に粘りながらピッチングはできた」と振り返った田中将。「もちろん結果はよくないので、よかったとは言えな