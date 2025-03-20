フリーアナウンサーの森香澄が出演するテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜深2：34）が19日深夜に放送された。番組では、大島麻衣と熊元プロレス（紅しょうが）が森を夜遊びの世界に引き込むため、リアルな体験談をもとにプレゼンを展開した。【写真】夜遊びをプレゼンされる森香澄「港区、夜遊びが怖い」と語る森に、大島は「47都道府県に社長を持っている」と豪語。熊元プロレスも「終電を過ぎな