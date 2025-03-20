１９日、肥東県を走る合福高速鉄道の列車。（ドローンから、合肥＝新華社記者／杜宇）【新華社合肥3月20日】中国安徽省合肥市肥東県の合福高速鉄道（合肥−福建省福州）沿線で桜が満開となり、花々のそばを列車が駆け抜ける春ならではの光景が広がった。１９日、肥東県を走る合福高速鉄道の列車。（ドローンから、合肥＝新華社記者／杜宇）１９日、肥東県を走る合福高速鉄道の列車。（ドローンから、合肥＝新華社記者／杜宇）１