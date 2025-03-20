１９日、エルサレムにあるイスラエル首相府の近くで集会に参加する人々。（エルサレム＝新華社記者／陳君清）【新華社エルサレム3月20日】エルサレムで19日、イスラエルによるガザ地区への軍事作戦再開に抗議する大規模な集会が開かれた。１９日、エルサレムにあるイスラエル首相府の近くで集会に参加する人々。（エルサレム＝新華社配信）１９日、エルサレムにあるイスラエル首相府の近くで集会に参加する人々。（エルサレム＝