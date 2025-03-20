大人気コンテンツ『デジタルモンスター』（デジモン）シリーズのイベント「DIGIMON CON」が20日、公式YouTubeチャンネルにて配信され、完全新作テレビアニメ『DIGIMON BEATBREAK』（デジモンビートブレイク）が制作されることが発表された。テレビシリーズ10作目となり2025年10月より放送され、デジモンの新作テレビアニメは『デジモンゴーストゲーム』（2021〜23年）放送以来、2年ぶりとなる。【動画】謎の人物が登場！公開され