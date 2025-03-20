「私が窮地に追い込まれている時もそばで見守り、助けてくれてありがとう。18年間、本当にありがとうという気持ちしかありません」【写真】17歳のころの弁慶くん…大きな病気もせず、晩年を迎えました亡き愛猫の弁慶くんに、そんなメッセージを贈るのは飼い主のねこまっしぐらさん（@catsstraightup）。弁慶くんは、元野良猫。2025年2月10日、最期まで家族に愛されながら長いニャン生に幕を閉じた。人間に傷つけられた“人慣らし中