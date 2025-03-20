Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。仕事やプライベートで増えていくデータの整理を、楽にしてくれるアイテムがありました。それが、1月6日に発売されたAmazonベーシックの「microSDカードリーダー USB C 3.0」。あらゆるデバイスでmicroSDカードが使えるようになる、という大変便利なカードリーダーです。今なら5％オフの1,