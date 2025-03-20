水戸ホーリーホックは20日、FW梅田魁人とDF沖田空の負傷を報告した。梅田は17日に行われたトレーニングマッチにて負傷し、左アキレス腱断裂と診断。19日に手術を行い、無事終了した。沖田は16日に行われた明治安田J2リーグ第5節のベガルタ仙台戦で負傷。茨城県内の病院で検査を行い、左肩関節亜脱臼と診断された。梅田は2022年から在籍し、3シーズン連続で副キャプテンを担当。昨シーズンは左内側側副じん帯損傷などもあってJ2で5