横浜Ｆ・マリノスは３月20日、ホームゲームにおける全面禁煙化の決定を報告した。クラブがホームタウンとする横浜市では、子どもたちが安全に安心して遊べる環境を確保し、多くの人が集う公園での受動喫煙対策を進めるため、2025年４月から市が管理する公園において全面禁煙となる。これに伴い、４月５日に日産スタジアムで開催されるJ１第９節・東京ヴェルディ戦以降、すべてのホームゲームにおいて、これまでスタジアム内