「選抜高校野球・１回戦、天理１−５山梨学院」（２０日、甲子園球場）三回に頭部付近に投球を受けて負傷交代した天理の７番・石井翔太捕手（３年）は、試合途中にベンチに戻った。五回終了後、左目のあたりに氷の入ったポリ袋を当ててアイシングする様子がテレビに映された。大会本部によると「顔に投球が当たって医師の診断を受けたが緊急を要する状態ではなく、ベンチに戻った」という。敗戦後は本塁をはさんだあいさつ