第９７回選抜高校野球大会第３日の２０日、第２試合に登場した山梨学院（山梨）のアルプス席では、はかま姿の応援団員２人が、吹奏楽部の演奏に合わせて力強く腕を振り、声援を送っていた。同校の応援団はコロナ禍で活動を休止。団員も不在となっていたが、２年前、遠山侑那さん（１７）の入団で復活した。「残されていた応援団の写真や映像を見て、その迫力に感動した」。昨年の選抜大会では、持ち前の大きな声を生かして１人