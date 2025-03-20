バスケＢリーグ千葉ジェッツに所属する渡辺雄太の妻で元フジテレビのフリーアナウンサー久慈暁子（３０）が１８日付けで自身のインスタグラムを更新。大リーグのドジャース・大谷翔平と同じ地元の岩手県奥州市のＰＲ動画に出演したことを報告した。「地元岩手県＃奥州市のＰＲ動画に出演させていただきました。私が市長に！？ぜひご覧ください」と書き出し、記者会見の様子やポスターの写真などを複数枚アップ。「一緒に写って